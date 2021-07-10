مصر تعلن خطة لتأمين احتياجاتها المائية حتى 2050 بعد اجتماع مجلس الأمن، وإسرائيل تحبط "أكبر عملية تهريب أسلحة من لبنان"، وتوجيهات ملكية بتثبيت أسعار البنزين بالسعودية خلال شهر يوليو، مرورًا بلحظة اغتيال رئيس هايتي، وصولا إلى خلاف بين الوكالات الطبية وشركة فايزر حول الحاجة لجرعات معززة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مسؤولو الري في مصر إن البلاد وضعت خطة لتأمين احتياجاتها المائية حتى 2050، في تصريحات تأتي بعد يومين من جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لنظر خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان هي الأكبر منذ سنوات مكونة من 43 قطعة

أعلنت السعودية، السبت، صدور توجيه ملكي بتثبيت سقف سعر البنزين المُباع محليًا خلال شهر يوليو/ تموز، "لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

في تسجيل صوتي لم تتمكن CNN من التحقق منه بشكل مستقل يُزعم أنه يرصد اللحظة التي تمكن فيها القتلة من الوصول إلى المقر الرئاسي الخاص بالرئيس الهاييتي، جوفينيل مويس. ويقول المسؤولون إن الرجال انتحلوا صفة وكلاء أمريكيين من مكافحة المخدرات للدخول.

لا تتزامن شركة فايزر ووكالتان حكوميتان بشأن موضوع الجرعات المعززة. تقول شركة فايزر إنها ستنشر قريبًا بيانات حول جرعة ثالثة تأمل أنها ستحمي الناس بشكل أفضل من متغيرات الفيروس. ولكن، في خطوة نادرة، تقدمت إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض جنبًا إلى جنب مع رأي مختلف، وقالا إن الأمريكيين لا يحتاجون إلى جرعات معززة حتى الآن