بعد معاناته من "زغطة" مستمرة.. بولسونارو ينشر صورة له من على سرير مستشفى

نُقل الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو إلى مستشفى في ساو باولو، الأربعاء، بعد أن وجد الأطباء انسدادًا في الأمعاء. وقال بولسونارو على تويتر أن مشكلاته الطبية الحالية نتيجة محاولة اغتيال فاشلة عام 2018، عندما تعرض للطعن خلال تجمع انتخابي.

وقد أصيب بولسنارو حينها بسكين في البطن وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة.

كان ذلك بمثابة نقطة تحول في حملته، حيث نشر صورًا لنفسه من سرير المستشفى وارتفع في استطلاعات الرأي. منذ ذلك الحين، كانت هناك تدخلات لإزالة فغر القولون لفك انسداد أمعائه وللفتق.

وبسبب هذه المشكلة الصحية الأخيرة، تم نقل بولسونارو في الأصل إلى مستشفى في برازيليا للنظر في سبب الفواق (الزغطة) وآلام البطن المزمنة، إذ كان يشكو من الفواق لأكثر من أسبوع.

وقد نشر الأربعاء صورة جديدة له من سرير المستشفى معلقًا: سنعود قريبًا، بمشيئة الرب، البرازيل لنا.

كل هذا في وقت يواجه فيه بولسونارو أكبر أزمة في فترة رئاسته، حيث انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتحقيق من مجلس الشيوخ بشأن تعامل حكومته مع جائحة كورونا.