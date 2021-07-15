تسببت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في دمار كبير، وأودت بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا و6 في بلجيكا.

ولقي رجلا إطفاء مصرعهما في ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة، بينما أُبلغ عن فقدان العشرات بسبب الفيضانات في جنوب وغرب البلاد. كما تم نشر الجيش في بعض المناطق الأكثر تضررًا للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتسببت هذه العواصف في واحدة من أسوأ الفيضانات التي شهدتها ألمانيا منذ عقود.

على نفس الصعيد، أبلغت بلجيكا أيضًا عن حالات وفاة، بحسب شبكة RTBF المتعاونة مع CNN. كما تضررت هولندا ولوكسمبورغ أيضًا جراء الفيضانات.