من تعليق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على مدى ارتباط السعودية بـ"فتنة الأردن" خلال مقابلته مع شبكة CNN، ومظاهرات تونس، واشتباكات عنيفة بفرنسا بسبب التطعيم الإلزامي، وإحراز تونس ذهبية سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو، وصولا إلى خسارة مصر أمام الأرجنتين.. وجملة عصام الشوالي لرمضان صبحي تثير تفاعلا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في مقابلة خاصة مع مذيع شبكة CNN فريد زكريا، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أشخاصًا حاولوا الدفع بـ"طموحات" أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، معتبرًا مشاركته في ما عُرف "قضية الفتنة" بأنه "مخيب للآمال". وأجاب العاهل الأردني على سؤال حول إذا ما كان يعتقد أن السعودية تقف وراء ما حدث، قائلا: "نتعامل مع الملف كشأن داخلي، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين".

تظاهر مئات التونسيين في ساحة باردو في العاصمة تونس، الأحد، للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان قبل تطورها إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

اشتبك محتجون مع الشرطة في باريس وسط مظاهرة حاشدة ضد التطعيم الإلزامي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والتمديد المقترح لـ "بطاقة الصحة" الوطنية المتعلقة بفيروس كورونا.

حقق السباح التونسي، أحمد الحفناوي، أول ميدالية ذهبية لبلاده وللدول العربية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن فاز بسباق 400 متر، ليصبح خامس تونسي يحرز ذهبية في الأولمبياد

خسر المنتخب المصري أما نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد أن كانت قد تعادلت مصر أمام إسبانيا في الجولة الأولى