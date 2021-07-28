لقد أخذ التقدم في التكنولوجيا العسكرية الأجسام الطائرة الغامضة من مشاهد الشاشات إلى قاعات الكونغرس. في يونيو/ حزيران، أصدرت الاستخبارات الأمريكية تقريرًا عن ظواهر جوية مجهولة الهوية، والمعروفة بشكل أكثر لنا باسم الأجسام الطائرة الغامضة.

ورغم أن التقرير كان غامضًا ويفتقر إلى إجابات حول ماهية معظم هذه الأجسام الغامضة أو ما قد تكون عليه، غير أن حكومة الولايات المتحدة تعترف صراحة بوجود هذه الأشياء والقلق الخطير الذي أوجدته، قائلة إن الأجسام الغامضة "تشكل تحديًا للأمن القومي للولايات المتحدة". ولكن كيف؟

في هذا الفيديو، يساعد مسؤولو الاستخبارات والأمن السابقون في تفصيل كيف تشكل هذه الأجسام الغامضة تهديدًا على الأمن القومي.