توب 5: حزب الله يقصف إسرائيل.. والجبري يتمسك بـ"حماية أسرار" السعودية

من قصف "حزب الله" لإسرائيل ردا على الغارات الإسرائيلية، وتطورات قضية المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري إلى أبرز المحطات في مسيرة ميسي بعد إعلان برشلونة عن رحيله... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



إسرائيل: 10 قذائف أطلقت من لبنان اعترض معظمها.. وحزب الله: رد على غارات الخميس

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل، الجمعة، اعترض معظمها.



مستشاره: سعد الجبري يتمسك بحماية أسرار السعودية رغم حملة محمد بن سلمان ضده

أكد أحد مستشاري المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري بأنه يتمسك بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، وذلك بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية "خطوة نادرة للغاية" بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري، من أجل "حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي".



لقاح كورونا والحوامل.. حالة من عدم اليقين مع تغير الإرشادات

الإرشادات بشأن ما إذا كان يجب تطعيم الحوامل تغيرت بشكل كبير خلال فترة الجائحة، وتركت العديد ممن يتوقعن في حالة من عدم اليقين بشأن اتخاذهن للقرار.



ميسي يودع برشلونة.. إليك أبرز المحطات في مسيرته الكروية حتى الآن

بعد الفوز بـ10 بطولات دوري و4 بطولات دوري أبطال أوروبا والفوز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، ليونيل ميسي يغادر نادي برشلونة. نستعرض لكم في هذا الفيديو المسيرة المميزة لنجم كرة القدم الأرجنتيني.



ميزات أمان جديدة من Apple لحماية الأطفال تثير الجدل حول الخصوصية

ابتكرت Apple ميزات أمان جديدة تهدف إلى مكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، مما أثار جدلاً حول ما إذا كانت هذه الميزات الجديدة تتجاوز الحد في المعركة بين الخصوصية والأمان.