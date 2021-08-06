توب 5: حزب الله يقصف إسرائيل.. والجبري يتمسك بـ"حماية أسرار" السعودية

من قصف "حزب الله" لإسرائيل ردا على الغارات الإسرائيلية، وتطورات قضية المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري إلى أبرز المحطات في مسيرة ميسي بعد إعلان برشلونة عن رحيله... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد أحد مستشاري المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري بأنه يتمسك بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، وذلك بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية "خطوة نادرة للغاية" بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري، من أجل "حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي".