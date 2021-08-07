خرجت حشود المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت، لتتجدد الاحتجاجات ضد إضافة ما يسمى بالتصريح الصحي والتطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية، وصادق المجلس الدستوري في البلاد عليهما يوم الخميس.

وأصبحت من المتطلبات بالفعل في الأماكن الثقافية والترفيهية اعتبارًا من 21 يوليو الماضي، سيتم توسيع استخدام التصريح الصحي ليشمل المقاهي والمطاعم وقطارات المسافات الطويلة اعتبارًا من يوم الاثنين.

من المتوقع أن يتم نشر حوالي 3 آلاف من ضباط الشرطة والأمن في العاصمة الفرنسية يوم السبت قبل الاحتجاجات، حسبما ذكرت شبكة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN، نقلاً عن مصدر في الشرطة الفرنسية.