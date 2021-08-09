طوابير من السيارات والمشاة.. خلل فني يتسبب بترك جسر لندن الشهير عالقًا

تسبب خطأ تقني في ترك جسر لندن الشهير عالميًا في العاصمة البريطانية، لندن، مفتوحًا بعد ظهر يوم الاثنين، حيث لم تتمكن السيارات والمشاة من العبور.

وأكدت شرطة مدينة لندن في تغريدة لها على تويتر أن الجسر كان عالقًا بسبب “عطل فني“، في حين أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الجسر عالقًا في وضع قائم بعد فتحه للسماح لسفينة طويلة بالمرور.

يُفتح الجسر حوالي 800 مرة في العام الواحد. تسبب العطل الفني في طوابير طويلة من حركة المرور في جميع أنحاء المدينة، مع اضطرار المشاة إلى إيجاد طرق أخرى لعبور النهر.

وحثت شرطة مدينة لندن الناس على تجنب المنطقة.