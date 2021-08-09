شاهد لحظة إطلاق نار في حي فرنسي مزدحم بمدينة نيو أورلينز الأمريكية

يُظهر هذا الفيديو من كاميرا مراقبة تابعة لشركة EARTHCAM، لحظة إطلاق النار في شارع مزدحم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في وقت باكر من صباح الأحد.

في غضون ثوانٍ، تفرق المئات مبتعدين عن مكان الحادثة.

استجاب الضباط لنداء إطلاق النار في شارع بوربون حوالي الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد.

تقول الشرطة إنه من المتوقع أن ينجو جميع الضحايا.

ذكرت إدارة شرطة نيو أورلينز أن مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا رهن الاعتقال فيما يتعلق بإطلاق النار.

هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي يتم إطلاق النار على العديد من الأشخاص في الحي الفرنسي.