توب 5: فوضى ومشاهد صادمة بمطار كابول.. وسبب توقف محادثات إيران والسعودية

من تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان والفوضى والمشاهد الصادمة في مطار كابول، إلى تهنئة مفتي سلطنة عُمان للأفغان بـ"الفتح المبين"، وتصريحات السفير الإيراني بالعراق عن سبب توقف المحادثات مع السعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وسط مشاهد فوضوية في مطار كابول الدولي، انتشر فيديو لعدد من الرجال أو الشباب وهم يتشبثون بجسم طائرة عسكرية أمريكية من طراز سي -17 أثناء تحليقها يوم الاثنين.

وجه مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، الاثنين، التهنئة إلى الشعب الأفغاني، على ما وصفه بـ"الفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين"، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

تصف كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN، الحياة داخل العاصمة الأفغانية كابول حيث يجوب مقاتلو طالبان الشوارع بعد دخولهم القصر الرئاسي في المدينة وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

صرح السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، أن المحادثات بين بلاده والمملكة العربية السعودية في بغداد توقفت مؤقتًا إلى حين تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة بالكامل.

ردت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، على الأنباء التي ترددت عن تسليم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض دعوة للرئيس السوري بشار الأسد إلى مؤتمر دول الجوار المقرر عقده في بغداد أواخر شهر أغسطس/آب الجاري.