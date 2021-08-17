ضغط مذيع CNN، جيك تابر، على وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن تعامل الرئيس جو بايدن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وذلك أثناء مقابلة أجريت معه بشأن التطورات في البلاد.

وقال بلينكن إن القوات التي أرسلها الرئيس الأمريكي إلى أفغانستان مجددًا "كنا قد أعددناها، مستعدة تمامًا للذهاب في حال اتجاه هذا الأمر إلى مسار جديد حيث سنكون بحاجة إلى قوات هناك لضمان أن موظفينا آمنون، ولضمان أنه يمكننا أيضًا بذل كل ما في وسعنا لإخراج الأفغان الأكثر عرضة للخطر".

بعدها سأله مذيع CNN عن سبب عدم إبقاء الجنود السابقين ليحدث ذلك أولاً قبل سحبها، ليرد بلينكن بأن "ذلك الوضع لم يكن مستدامًا"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك اتفاق على أن القوات ستخرج في الأول من مايو. لو لم نبدأ في هذه العملية التي، الأمر الذي فعله الرئيس، ورأت وطالبان ظلك، لكنا سنستأنف الحرب مع طالبان. كنا سنستأنف الحرب مع عشرات الآلاف من الجنود الذين اضطروا للذهاب إلى هناك لأن الـ2500 جندي الموجودون لدينا هناك والقوة الجوية لن تكون كافية للتعامل مع الوضع".