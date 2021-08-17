هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN

سأل مذيع CNN، جيك تابر، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عما إن كانت الولايات المتحدة ستعترف بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.

وردًا على السؤال، قال بلينكن "إن الحكومة الأفغانية المستقبلية التي تحافظ على الحقوق الأساسية لشعبها ولا تمثل إرهابًا هي حكومة يمكننا العمل معها والاعتراف بها"، مستطردًا "على العكس من ذلك، فإن الحكومة التي لا تفعل ذلك، والتي لا تحترم الحقوق الأساسية لأفرادها بما في ذلك النساء والفتيات، وتأوي مجموعات إرهابية تهاجم الولايات المتحدة أو الحلفاء والشركاء، فإن ذلك لن يحدث حتمًا".

وفي الصعيد ذاته، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن مساعدة ودعم المجتمع الدولي لن يأتي إن كانت طالبان تقود الحكومة في أفغانستان ولم تحافظ على حقوق شعبها، بمن فيهم النساء والفتيات، مؤكدًا على أنه "من واجب المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة القيام بكل شيء يمكننا فعله، واستخدام كل أداة لدينا، اقتصادية ودبلوماسية وسياسية، للعمل من أجل الحفاظ على حقوقهن".