قالت مراسلة CNN كلاريسا وارد إن طاقم الشبكة في أفغانستان "حذر بشكل استثنائي"، وسيغادر إذا لزم الأمر، لكن "بالنسبة للعديد من الأفغان، فهذا ليس خيارًا" ، كما تقول. "إنهم هنا، وعليهم أن يبقوا، وعليهم أن يعيشوا مع تبعات هذا الفصل التالي".

وكان طاقم CNN قد نقل موقع التصوير المباشر، كما أشارت مراسلة شبكتنا، مشيرة إلى أن "موقعنا الآخر كان مرتفعًا للغاية، ومن المحتمل جدًا أنه كان يجذب قدرًا كبيرًا من الانتباه مع تلك الأضواء".

وقالت وارد "نحاول تجاوز هذا الأمر بطريقة هادئة والوصول إلى جميع الأشخاص الذين نحتاج إلى الوصول إليهم لضمان سلامتنا"، مضيفة أنه "إذا أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى الخروج من هنا، فسنحقق ذلك بالتأكيد".

وقارنت مراسلة شبكتنا وضع الطاقم بوضع المراسلين الأفغان الآخرين في البلاد، قائلة "نراعي كل الأفغان الذين يعملون معنا ومع الصحفيين الآخرين الذين لا يمتلكون رفاهية مجرد الحصول على مركبة مدرعة وحجزها إلى المطار والإخلاء في رحلة عسكرية"، مؤكدة "بإمكاننا أن نغادر عندما تصبح الأمور صعبة. ولكن بالنسبة للعديد من الأفغان، فهذا ليس خيارًا".