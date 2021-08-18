تظهر هذه الصورة داخل طائرة شحن عسكرية أمريكية مكتظة بلاجئين أفغان، ونشر موقع Defense One الصورة على الإنترنت، الاثنين، قائلًا إن طائرة القوات الجوية الأمريكية C17 أجلت قرابة 640 مدنيًا أفغانيًا في وقت متأخر، الأحد.

ومن بين الرجال والنساء الذين يهربون بشكل يائس من الفوضى في كابول، كان هناك بعض الأطفال، بمن فيهم رضيع يحمل زجاجة.

وأخبر مسؤول في وزارة الدفاع الموقع الإلكتروني أن الطائرة لم تكن تنوي نقل الكثير من الأشخاص، لكنها اتخذت القرار بالإقلاع على أي حال.

عضو الكونغرس، آدم كنزلر، الذي خدم في أفغانستان والعراق، علق على جهود الإجلاء، قائلًا إنهم "انتهكوا كل قواعد تنظيم القوة الجوية، حيث قاموا بإجلاء العديد من الأشخاص هناك. وعلى المدى الطويل، سينتهي الأمر بإنقاذ الكثير من أرواح الناس".

وعادة ما تنقل طائرة C-17 القوات والبضائع في جميع أنحاء العالم، ويُعتقد أن الطائرة في الصورة واحدة من عدة طائرات أخرى غادرت مطار كابول، الإثنين، وعلى متنها مئات الأشخاص، ونقلت لاجئين أفغان بأمان إلى قاعدة جوية أمريكية في قطر. بينما تقول القوة الجوية إن عددهم من بين الأعلى الذين حلقوا على متن طائرة C-17.

يذكر أنه في عام 2013، أجلى طاقم أكثر من 670 شخصًا أثناء إعصار في الفلبين.