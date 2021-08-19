مدير CIA الأسبق لـCNN: طالبان ستواجه "مأزقا استثنائيًا" لهذه الأسباب

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، ديفيد بتريوس، في مقابلة لـCNN، إن حركة طالبان في "مأزق استثنائي"، وذلك في ضوء الأحداث التي شهدتها أفغانستان مؤخرًا. وتطرّق بتريوس إلى الأسباب التي تضع طالبان في هذا المأزق، مؤكدًا أنه من الضروري أن يتم التفكير في كل البدائل المحتملة هناك.

وأشار بتريوس إلى أن طالبان ستكون "في مأزق استثنائي، فالحكومة الأفغانية كانت لديها ميزانية تساوي قرابة 19 مليار دولار أو ما شابه، أغلبها تقدمه الولايات المتحدة واليابان وغيرها من الدول المانحة البارزة".

وأضاف بتريوس أن الحركة ستشهد "نقص 17 أو 18 مليار دولار، حتى لو أضفت ما يحصلون عليه من تجارة المخدرات غير المشروعة التي كانوا يسيطروا عليها لسنوات عديدة، نباتات الخشخاش ومنتجاتها".

وتساءل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق عما ستفعله طالبان حين تتدهور الخدمات الأساسية وينهار الاقتصاد في البلاد، مؤكدًا أنه "من السابق لأوانه أن نقوم بشيء عدا التفكير" وأن الوضع الحالي "يُظهر أن عليك تكون ذو خيال واسع فيما يتعلق بالبدائل وما قد يحدث".