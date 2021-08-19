من تحذير الأمين العام لحزب الله من اعتبار سفينة وقود إيرانية "أرض لبنانية"، وتهنئة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بـ"انتصار طالبان"، وتصريحات أردوغان عن مستشار الأمن القومي الإماراتي، ولحظة مواجهة مقاتلي طالبان مراسلة CNN بعدائية، وصولا إلى تقارير عن لاعب أفغاني بين ضحايا التشبث بطائرة إجلاء أمريكية في مطار كابول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على سؤال حول إن كانت زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد لتركيا تعني ذواب الجليد بين البلدين، قائلا: "مثل هذه التقلبات يمكن أن تحصل وحصلت بين الدول، وهنا أيضا حدثت بعض المواقف المماثلة".
تجولت مراسلة CNN، كلاريسا وارد، في أحد شوارع العاصمة الأفغانية كابول، لنقل العقبات التي يواجهها الأمريكيون والأفغان في محاولة الوصول إلى مطار كابول، حيث يحاول مقاتلو طالبان منع الوصول إليه بإطلاق النار والعنف.