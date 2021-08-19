من تحذير الأمين العام لحزب الله من اعتبار سفينة وقود إيرانية "أرض لبنانية"، وتهنئة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بـ"انتصار طالبان"، وتصريحات أردوغان عن مستشار الأمن القومي الإماراتي، ولحظة مواجهة مقاتلي طالبان مراسلة CNN بعدائية، وصولا إلى تقارير عن لاعب أفغاني بين ضحايا التشبث بطائرة إجلاء أمريكية في مطار كابول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نصرالله: سفينة الوقود الأولى ستبحر من إيران خلال ساعات ببركة الحسين إلى لبنان

قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن سفينة محملة بالوقود ستبحر من إيران صوب لبنان خلال الساعات المقبلة، وذلك في كلمة له نقلتها قناة المنار التابعة للحزب، الخميس.



القاعدة في شبه الجزيرة العربية تهنئ بانتصار طالبان وتتعهد بطرد "المحتلين من أراضي المسلمين"

عقب فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الأربعاء، على انتصار حركة طالبان في أفغانستان متعهدا بما وصفه بـ"طرد المحتلين من أراضي المسلمين".



أردوغان يرد على إن كانت زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي تعني ذوبان الجليد مع الإمارات

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على سؤال حول إن كانت زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد لتركيا تعني ذواب الجليد بين البلدين، قائلا: "مثل هذه التقلبات يمكن أن تحصل وحصلت بين الدول، وهنا أيضا حدثت بعض المواقف المماثلة".



شاهد.. مقاتلو طالبان يواجهون بعدائية مراسلة CNN أثناء تصوير تقرير بأفغانستان

تجولت مراسلة CNN، كلاريسا وارد، في أحد شوارع العاصمة الأفغانية كابول، لنقل العقبات التي يواجهها الأمريكيون والأفغان في محاولة الوصول إلى مطار كابول، حيث يحاول مقاتلو طالبان منع الوصول إليه بإطلاق النار والعنف.



تقارير: لاعب في منتخب أفغانستان بين ضحايا التشبث بطائرة إجلاء أمريكية في مطار كابول

قالت تقارير إخبارية محلية إن لاعب في منتخب كرة القدم الأفغاني للشباب كان بين ضحايا تشبثوا في طائرة عسكرية أمريكية وهي تقلع من مطار كابول، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.