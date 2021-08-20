وسط اليأس.. أفغاني يسلم طفلة فوق الأسلاك الشائكة إلى جندي بمطار كابول

يُظهر فيديو جديد حمل رجل أفغاني لطفلة من بين الحشود ليسلمها إلى جندي في مطار كابول، وبحسب شهود عيان، فإن الجنود لا يقومون بإجلاء الأطفال دون ذويهم.

كما أكد وزير الدفاع البريطاني أن المملكة المتحدة لا تقوم بإجلاء القصّر دون مرافقين.

وكان الناس يتوافدون لأيام الآن إلى مطار المدينة محاولين الفرار من أفغانستان، إذ اجتاحت طالبان الجيش الأفغاني بعد بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد.

تحت حكم طالبان السابق، كان من الشائع حدوث عمليات جلد وحشية وبتر أطراف وإعدامات علنية، ويخشى الكثير عودة هذه الأوضاع مع عودة طالبان الآن إلى سدة الحكم.