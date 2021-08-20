من بلوغ قطر قدرتها الاستيعابية ورفضها استقبال المزيد من الأفغان، ورد إيران على "مزاعم" خطفها سفينة، وتفاصيل صاحب حادثة شاحنة القنبلة المشبوهة بواشنطن، واكتمال أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا، وصولا إلى وقف ظهور مدحت شلبي بسبب جماهير الأهلي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قالت مصادر لشبكة CNN، الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تدرس مواقع جديدة، بما في ذلك أوروبا، لنقل الأفغان مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر وتسعى جاهدة لمعالجة أزمة الأشخاص الذين يتطلعون إلى الفرار من أفغانستان.

ردت السلطات الإيرانية على "مزاعم" ارتطام السفينة "غولدن بريليانت" التي تحمل علم سنغافورة بالغام بحرية إيرانية قبل أن تختطفها قوات إيرانية، ناشرة صورة للسفينة مؤكدة أنها رست، الخميس، في ميناء "الشهيد رجائي".

قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن فلويد راي روزبيري، البالغ من العمر 49 عامًا، قاد شاحنة بيك آب على رصيف بالقرب من مكتبة الكونغرس، مدعيًا أن لديه قنبلة، قبل الاستسلام في نهاية المطاف. مراسل CNN رايان نوبلز يشرح لكم كيف بدأت المواجهة الفوضوية التي استمرت لساعات.

تم الانتهاء من الجسر الجديد الذي سيربط بين أنظمة السكك الحديدية الروسية والصينية في 17 أغسطس/ آب 2021، بعد سبع سنوات من الإعلان عنه.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية في مصر وقف ظهور الإعلامي الشهير مدحت شلبي مؤقتًا حتى نهاية الموسم.