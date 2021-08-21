بعد 3 أسابيع في أفغانستان، انضم طاقم CNN إلى الحشود في مطار كابول - السبيل الوحيد للخروج من البلاد الآن. مئات من الناس ينتظرون في الحر الشديد على أمل تأمين رحلة الخروج.

القلة من الناس الذين يتمكنون من الوصول مرهقون وخائفون - لكنهم المحظوظين. فقد تجاوزوا نقاط التفتيش التابعة لطالبان وحراس الأمن الأفغان، وأخيرًا عبر بوابة المطار.

ووسط كل الفوضى في مطار كابول، لا يوجد شك في أن الجميع هناك يبذل قصارى جهده، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت السرعة كافية، وما إن كان عدد كاف من الناس سيتمكنون من الخروج، وكم من الوقت سيستغرق الأمر لإنهاء هذه العملية الضخمة.