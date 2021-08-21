صف وراء صف من البندقيات الهجومية المتطورة، صناديق مسدسات، ذخيرة، بجانب معدات الرؤية. مقاطع الفيديو التي بثتها طالبان على الإنترنت في الأيام الأخيرة تباهت بما يقولون إنها بندقيات هجومية تم الاستيلاء عليها في مدينة هرات الأفغانية.

في مطار قندوز، عربات همفي مدرعة بالعشرات، وبعض المركبات المقاومة للألغام، تسمى "MRAPS" - تكلف نصف مليون دولار لكل واحدة منها، إضافة إلى طائرة درون صغيرة.

هذه هي الأسلحة الفتاكة المحتملة التي يعتقد أن طالبان استولت عليها في الأيام الأخيرة من القوات الأفغانية المهزومة. أسلحة صُنعت في أمريكا - قدمتها الولايات المتحدة إلى حلفائها الأفغان الذين سقطوا.

قال المسؤولون العسكريون في الولايات المتحدة إنهم كانوا قادرين على إخراج بعض الأسلحة من أفغانستان قبل هجوم طالبان الأخير عبر البلد. ولكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المختلفة، يعتقد أن طالبان تتحكم في العديد من المركبات المدرعة المصنوعة في أمريكا، وطائرات، بما في ذلك مروحيات بلاك هوك ومروحيات استطلاع هجومية.

ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن الطائرات قد لا تكون ذات فائدة كبيرة لطالبان، في الوقت الحالي على الأقل. لكن يشير محللون إلى أن الطيارين الأفغان الذين تدربوا من قبل الولايات المتحدة قد يجبرون على التحليق بالطائرات لصالح طالبان، أو تعليم طالبان كيفية التحليق بها. مضيفين أنه يمكن لطالبان أيضًا استخدام المعدات الأمريكية لخداع الأشخاص الذين عملوا الصالح القوات الأمريكية، من أجل القبض عليهم أو قتلهم.

علاوة على ذلك، قال خبراء عسكريون واستخباراتيون لـCNN إنه مهما كانت الطائرات أو المعدات المتطورة الأخرى التي لا يمكن لطالبان استخدامها أو الاحتفاظ بها، فمن المرجح أنها ستعطيها أو ستبيعها لخصوم أمريكا، مثل الصين وروسيا وإيران، حتى يتمكنوا من هندستها عكسيًا واستخدامها على الأرجح ضد المصالح الأمريكية في المستقبل.