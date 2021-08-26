المشاهد الأولى بعد انفجار في محيط مطار كابول بأفغانستان

حدث انفجار خارج مطار حامد كرزاي الدولي. هذا هو مطار كابول ونقطة الخروج الوحيدة لرحلات الإخلاء هذه التي رأيناها في الأيام الأخيرة.

المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، كتب على تويتر قبل لحظات "يمكننا تأكيد وقوع انفجار خارج مطار كابول. عدد الضحايا غير واضح في هذا الوقت. سنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع".

وتم إطلاع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل لحظات على هذا الانفجار الذي وقع خارج مطار كابول، كما قال مسؤول بالبيت الأبيض لـCNN، ومن المقرر إجراء مؤتمر صحفي للبنتاغون حول هذا الأمر.

وكانت الولايات المتحدة قلقة جدًا في الأيام الأخيرة من حدوث هجمات إرهابية محتملة تستهدف بوابات المطار والحشود حول تلك البوابات. كما تعتقد الولايات المتحدة أن مجموعات الإرهاب لديها من القدرة والخطط لتنفيذ الهجوم.

ولا يوجد أي تبني لهذه الهجمات بعد أو أي تأكيد بخصوص الخسائر.