بايدن يلقي خطابًا حول هجوم مطار كابول.. إليك أبرز ما قاله

ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطابًا حول الانفجارين اللذين وقعا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي، في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، قائلًا "لن نغفر ولن ننسى، سنتعقبكم ونجعلكم تدفعون الثمن"، موجهة كلامه إلى "أولئك الذين قاموا بهذا الهجوم، وإلى أي شخص يسعى إلى إلحاق الضرر بأمريكا".

واستطرد بايدن بالقول "سأدافع عن مصالحنا وعن شعبنا بكل وسيلة تحت إمرتي".

كما تطرق بايدن إلى مهمة الإخلاء، مؤكدًا أنها سوف تستمر، قائلًا "لن يردعنا الإرهابيون، لن ندعهم يوقفون مهمتنا، سوف نستمر في الإخلاء".

وتوعد بايدن أيضًا قادة داعش خراسان، مشيرًا إلى أنه أمر القادة العسكريين "بتطوير خطط تشغيلية لاستهداف قادة داعش خراسان ومنشآتهم، سوف نرد بقوة ودقة في الوقت الذي نريد في المكان الذي نختاره في اللحظة التي نختارها".

وتعهد بايدن بإخراج الأمريكيين والحلفاء الأفغان، مؤكدًا "سوف تستمر مهمتنا. لن تتعرض أمريكا للتخويف".