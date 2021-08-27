دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرًا إلى أن مصلحة الولايات المتحدة في الذهاب هناك كانت "كانت لمنع القاعدة من الظهور، أولاً، القضاء على بن لادن، ومسح القاعدة من أفغانستان، ومنع حدوث ذلك مرة أخرى".

وقال بايدن عند سؤاله عما إن كان ما يزال ملتزمًا بقراره بالانسحاب "تخيلوا أين سنكون إذا أشرت في الأول من مايو أنني لن أعيد التفاوض على تاريخ الإخلاء. وأننا سنبقى هناك. لم يكن ليكون لدي سوى بديل واحد، وهو ضخ الآلاف من القوات الأخرى إلى أفغانستان لخوض حرب فزناها فعلًا من وجهة نظر السبب الذي ذهبنا إلى أفغانستان من أجله أساسًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "لم أكن أبدًا صاحب وجهة نظر أن علينا أن نضحي بحياة أمريكيين لمحاولة إنشاء حكومة ديمقراطية في أفغانستان، وهي بلد لم يسبق له في تاريخه بالكامل أن يكون بلدًا متحدًا، وهو مكوّن من - وأنا لا أقول هذا انتقاصًا - مكوّن من قبائل مختلفة لم يسبق لها أن توافقت أبدًا مع بعضها البعض".

وأنهى بايدن حديثه بالقول "مصلحتنا في الذهاب كانت لمنع القاعدة من الظهور، أولاً، القضاء على بن لادن، ومسح القاعدة من أفغانستان، ومنع حدوث ذلك مرة أخرى".