كيف يهدد داعش خراسان أفغانستان وما موقف المجموعة من طالبان؟

قتل وذبح في كابول، تتبنى مسؤوليته مجموعة تعرف باسم داعش خراسان، التي تزعم أنها فرع من شبكة داعش الرئيسية التي اجتاحت سوريا والعراق في عام 2014. قوة إرهابية ذات وسائل ودافع لشن هجمات من هذا القبيل.

يقول المحللون إن داعش خراسان ليس لديها أي تردد في قتل الأبرياء في سعيهم وراء إنشاء خلافة في أفغانستان، ففي شهر مايو/ أيار 2021 - هاجموا مدرسة للبنات في كابول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا، وفقًا لمسؤولين أفغان، معظمهم من الفتيات.

وفي يونيو/ حزيران 2021، أسفر هجوم لداعش خراسان على مؤسسة بريطانية أمريكية لنزع الألغام عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بجانب عدد من الهجمات الأخرى التي قاموا بها سابقًا.

هناك مصدر قلق آخر أيضًا، إذ يقول الخبراء إن طالبان - العدو اللدود لداعش خراسان - لديها سيطرة قليلة على المناطق التي تعمل فيها داعش خراسان والمجموعات الأخرى، ولا تملك قوة أمنية كافية لاستهدافهم.

أما فيما يخص تعهد الرئيس بايدن بمطاردة المسؤولين عن هجوم كابول، يقول محللون مختصون بشؤون الإرهاب إنه قد يكون على الولايات المتحدة استخدام أطراف أخرى للقيام بذلك. بينما قال لنا مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية إن داعش خراسان هدف صعب للغاية، فليس لديهم مخيمات كبيرة أو ما شابه، وهي مكونة من جهاديين كثر يحتمون في الجبال ويتواصلون عن بعد مع بعضهم.