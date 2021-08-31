من جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والسعودية، و سقوط إصابات وتضرر طائرة مدنية نتيجة إحباط عمليتي استهداف لمطار أبها في السعودية، و كل ما قد تود معرفته عن عبد الغني برادر، و وإسرائيل ترحب بأول سفير للبحرين في تل أبيب يغرد بثلاث لغات، وصولًا إلى قانون يتيح مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وإحالتهم للتحقيق في الإمارات… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



ستعقد السعودية وإيران جولة مفاوضات رابعة في العراق بعد توقف أعقب ثلاث جولات إلى حين تشكيل حكومة جديدة في طهران، زفق ما قاله السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، الإثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء "إسنا" الحكومية الإيرانية.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إحباط محاولتين لاستهداف المسافرين بطائرتين مسيرتين مفخخختين، الثلاثاء، في مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن وقوع 8 إصابات بين عاملين بإحدى الشركات وتضرر طائرة مدنية.

حجم عودة عبد الغني برادر المظفرة إلى أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على كابول هو مقياس لأهميته، سنوات في المنفى، قضى كثيرًا منها في سجن باكستاني، لكنه تدخل في كل تعاملات طالبان مع الولايات المتحدة لما يقرب من 3 سنوات.

غرد السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، الثلاثاء، بثلاث لغات قبيل توجهه إلى تل أبيب لتولي مهامه كأول سفير لبلاده لدى إسرائيل.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، عن قرار صادر عن رئيس البلاد يقضي بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد من قبل النائب العام، ما قد يسفر عنه عزلهم عن وظائفهم وتجميد أموالهم بحال ثبوت التهم بحقهم.