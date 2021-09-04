حياة جديدة لزبير و شوبانو في شقة صغيرة مكونة من غرفة نوم واحدة في بافالو بنيويورك، التي ستكون منزلهم الجديد. قبل أسبوع فقط، كان زبير يعيش كابوسًا في أفغانستان.

المترجم السابق عمل مع القوات الأمريكية لمدة أربع سنوات، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة مهاجر خاصة منذ أكثر من عامين. كان زبير أحد الأشخاص المحظوظين، فقد تم منحه إياها قبل يومين فقط من سيطرة طالبان على كابول.

احتاج زبير إلى نقل عائلته إلى المطار. عمل هو ووالده مع حكومة الولايات المتحدة وكانا يعرفان أنهما إذا بقيا في كابول، فستكون حياتهما في خطر.

مع امتلاكه تأشيرة دخول، أمضى زبير أيامًا في محاولة لتجاوز طالبان هو وعائلته بدون مساعدة من الأمريكيين، وبعد 3 أيام تمكن من الدخول عبر بوابة مطار كابول.