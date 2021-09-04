الاختيار الذي اتخذه ميتش ونيرالي باتيل لمغادرة منزلهما في ويتير ستريت عندما بدأت مياه نهر راهواي تتدفق إلى قبوهما أنقذ حياتهما وحياة ابنتهما الرضيعة.

ففي الساعة الخامسة صباحاً، انفجرت خطوط الغاز التي تضررت جراء العاصفة - ولم يبق من المنزل سوى كومة من الأنقاض وبقايا الممتلكات الشخصية للعائلة.

أيقظ الانفجار كل من في الحي تقريبا، وقُذف حطام المنزل في كل الاتجاهات، حيث انتهى المطاف بوحدة التكييف الخاصة بمنزل عائلة باتيل عبر الشارع في ساحة جارهم.

يجري نهر راهواي بجانب ساحة منزل عائلة باتيل، غمر ضفافه وامتدت المياه بما يكفي لإغراق الطرق والحدائق والسيارات، بما في ذلك سيارة العائلة. ورغم أنهم أنقذوا حياتهم حرفيًا بالمغادرة، لكنهم بقوا دون أي شيء باستثناء الأصدقاء والعائلة والغرباء، الذين استجابوا لدعوة صفحة GoFundMe للتأكد من أن العائلة قادرة على إعادة بناء حياتها من جديد.