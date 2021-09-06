حصري لـCNN.. رحلة إلى أفغانستان الجديدة تحت حكم طالبان

حشد يصيح بينما تستعرض طالبان أعلامها. داخل أفغانستان الجديدة، وفي مقاطعة بكتيكا الريفية، دعا الحاكم إلى اجتماع مع عدم وجود أي امرأة، بينما يتلقط صبي صغير صورة سيلفي.

لقد تغير الكثير منذ أن تولت طالبان زمام الأمور، هواتف ذكية ووسائل تواصل اجتماعي. لكن الفقر لا يزال المشكلة الأكبر. التغييرات تحدث بالفعل على الحدود، حيث يمنح جزء منها التجار ما يريدونه - ساعات تشغيل أطول على الحدود - وجزء منه متشدد، بإبقاء الرجال والنساء منفصلين.

تلقي CNN في هذا الفيديو الحصري نظرة أولية على الحياة في المناطق الريفية بأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.