طيّار أفغاني يصف إسقاط طالبان لطائرته أثناء الفرار من أفغانستان

مع اجتياح طالبان لأفغانستان واقتربت من كابول، صدر أمر من قائد سلاح الجو الأفغاني: اركبوا طائراتكم واخرجوا من البلاد.

لذا نقل الطيارون، الذين تدرب العديد منهم على يد الولايات المتحدة، عشرات الطائرات والمروحيات متجهين شمالًا إلى بر الأمان في طاجيكستان وأوزبكستان. لكنهم الآن عالقون، خائفون جدا من العودة، وغير قادرين على الوصول إلى الولايات المتحدة.

تحدث مراسل CNN، أليكس ماركوارت، مع طيار تلقى تدريبًا أمريكيًا موجود حاليًا في أوزبكستان، وهو محتجز في معسكر هناك، حيث تحدث عن إسقاط طالبان لطائرته في أفغانستان أثناء فراره. أنقذه طيار مروحية أفغاني ونقله عبر الحدود.