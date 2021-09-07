نفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، في مقابلة مع مراسلة القناة الإخبارية البريطانية Chanel 4 News، ليندسي هيلسوم، وجود تصارع داخلي بين أفراد طالبان على بعض المناصب الرفيعة، مؤكدًا "مهما كان ما يقوله لنا قادتنا، فإننا نتفق جميعًا ولا نتجادل بشأنه".

كما أشار مجاهد إلى أنه لا يوجد تغيير في أيديولوجية الحركة، مشيرًا إلى أنه "ستكون هناك بعض التغييرات في الإجراءات والطريقة التي نخطط بها للأمور".

وقال المتحدث باسم الحركة إن ما يقال عن وجود تصارع داخلي بين أفراد طالبان "ليس صحيحًا. يوجد في نظامنا شيء واحد نتفق عليه بشدة. مهما كان ما يقوله لنا قادتنا، فإننا نتفق جميعًا ولا نتجادل بشأنه".

وعند سؤاله عن أيديولوجية الحركة وما إن كان هناك أي تغيير فيها، أشار مجاهد إلى "الإيديولوجيا شيء لا يمكننا تغييره لأننا مسلمون ونؤمن بالإسلام. نحن نقبل الإسلام ونتبع الشريعة الإسلامية. ولكن ستكون هناك بعض التغييرات في الإجراءات والطريقة التي نخطط بها للأمور".

واستطرد مجاهد بالقول "في السابق كنا نضطر لاستخدام القوة لأن الناس خرجوا من الحرب، كان مستوى التعليم منخفضًا وكان شرح الأمور صعبًا. لكن الأمور الآن مختلفة، يمكننا شرح الأمور من خلال المساجد ووسائل الإعلام. يمكننا القيام بالعديد من الأشياء بطريقة أكثر هدوءًا".