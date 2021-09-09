هجمات 11 سبتمبر.. خط زمني يعرض أهم الأحداث التي سبقت هذا اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في هجوم خطط له زعيم القاعدة أسامة بن لادن، اختطفت مجموعة من الأشخاص 4 طائرات ركاب في 11 سبتمبر 2001. اصطدمت طائرتان عن قصد بأبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك، ودمرت أخرى إحدى واجهات مبنى البنتاغون، فيما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. نعرض لكم في خط زمني أهم الأحداث التي سبقت هجمات 11 سبتمبر.

جميع الأوقات حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة:

7:59 صباحا: تقلع رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 من مطار بوسطن لوغان الدولي مُتجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

8:14 صباحا: تم اختطاف الرحلة 11.

8:14 صباحا: أقلعت رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 175 من بوسطن لوغان، متجهة أيضًا إلى لوس أنجلوس.

8:20 صباحا: تقلع رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 من مطار واشنطن دالاس الدولي، وتتجه أيضًا إلى لوس أنجلوس.

8:42 صباحا: تقلع رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 93 من مطار نيوارك الدولي متجهة إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي.

8:46-8:42 صباحا: اختطاف الرحلة 175.

8:46-8:40 صباحا: اصطدمت الرحلة 11 بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي بين الطابقين 93 و99.

8:54-8:50 صباحا: اختطفت الرحلة 77.

9:03-9:02 صباحا: تحطمت الرحلة 175 بعد ارتطامها بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي بين الطابقين 77 و 85.

9:28 صباحا: اختطاف الرحلة 93.

9:37 9:46 صباحا: تحطمت الرحلة 77 في البنتاغون

9:59 صباحا: انهار البرج الجنوبي.

10:11-10:03 صباحا: تحطمت الرحلة 93 بحقل في شانكسفيل، بنسلفانيا.

10:28-10:22صباحا: انهيار البرج الشمالي