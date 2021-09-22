يحذر خبراء الصحة من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمامًا مثل أي تجمع كبير آخر، قد تكون حدثًا ينشر عدوى فيروس كورونا بشكل كبير، لكن بعواقب وخيمة أيضًا.

إذ حضر أكثر من 100 من قادات العالم والمسؤولين رفيعي المستوى اليوم الأول، من بينهم، وزير الصحة البرازيلي، الذي يقبع في عزل الآن بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

مارسيلو كيروغا هو العضو الثاني في الوفد البرازيلي تؤكد إصابته بالفيروس، حيث كانت الحالة الأولى في فريق التحضير. وتم الإبلاغ عن إقامة كيروغا في نفس الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي تحدث أيضًا في الأمم المتحدة، الثلاثاء.

كان كيروغا بين الحضور وأخبر قناة CNN البرازيل أنه تلقى تحصينًا كاملاً ضد الفيروس وكان يرتدي كمامة طوال الوقت الذي كان يقضيه في المقر الرئيسي للأمم المتحدة.

شوهد كيروغا لاحقًا وهو يرتدي كمامة ويصافح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي لم يكن يرتدي كمامة، والذي التقى بدوره بالرئيس الأمريكي لاحقًا في البيت الأبيض.

ولم يحظ كيروغا برحلة موفقة إلى نيويورك، فقد كان يتعرض لانتقادات بالفعل لقيامه بإيماءات فاحشة إلى محتجين مناهضين لبولسونارو مساء الاثنين، تفاعل يقول المنتقدون عنه أنه يلخّص الفشل الذريع للحكومة في التعامل مع الجائحة في البرازيل.