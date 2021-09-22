بـ6 نقاط.. مذكرة تكشف خطة ترامب الغريبة للاستيلاء على السلطة

معلومات جديدة عن الإجراءات التي لجأ إليها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، إذ أشارت مذكرة من حملة ترامب، بعد أسبوعين من الانتخابات، إلى أن الحملة كانت تعلم أن ادعاءات محاميي ترامب، رودي جولياني وسيدني باول، كاذبة.

ادعاءات بأن شركة آلات التصويت، Dominion، عملت مع شركة برمجيات والممول جورج سوروس وفنزويلا لسرقة الانتخابات، وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على هذه المذكرة من وثائق المحكمة.

يأتي هذا تزامنًا مع ظهور تفاصيل جديدة حول الضغط الاستثنائي الذي مارسه ترامب وفريقه القانوني على نائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، لإلغاء نتائج الانتخابات في 6 يناير.

فقد حاول ترامب والمحامي المثير للجدل، جون إيستمان، إقناع بنس بإمكانية إلغاء النتائج في 6 يناير، عندما قام الكونغرس بفرز الأصوات الانتخابية رسميًا، وذلك عبر إلغاء أصوات المجمع الانتخابي من 7 ولايات، بحسب كتاب "خطر" الجديد لبوب وودوارد وروبرت كوستا من صحيفة واشنطن بوست.

ووضعت مذكرة إيستمان خطة لبنس من 6 نقاط لإلغاء نتائج الانتخابات لصالح ترامب، والتي تضمنت استبعاد النتائج في 7 ولايات، لأن تلك الولايات وفقًا لإيستمان تضمنت ناخبين متنافسين.

بموجب مخطط إيستمان، كان بنس سيعلن فوز ترامب بالمزيد من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن يطيح بنس بأصوات هذه الولايات الـ7.

كما اقترح إيستمان في مذكرته أن يقوم بنس بهذا الإجراء بشكل مفاجئ، قائلًا "الشيء الرئيسي هنا هو أن يقوم بنس بذلك دون طلب الإذن، سواء من خلال التصويت في الجلسة المشتركة أو من المحكمة. الحقيقة هي أن الدستور يمنح هذه السلطة لنائب الرئيس باعتباره الحكم النهائي".

في النهاية، رفض بنس الموافقة على خطة إيستمان، مؤكدًا أن الدستور لا يمنحه سلطة إلغاء الانتخابات. و انقلب ترامب فجأة على بنس وهاجمه على تويتر تزامنًا مع حدوث الهجوم على مبنى الكابيتول وهتاف مثيري الشغب بشنق بنس.