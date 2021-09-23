قال زعيم شبكة حقاني، أنس حقاني، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إن الأموال المجمدة عن حكومة طالبان "حق للأمة"، مشيرًا إلى أن الغرب "لا يستطيعون إجبارنا بالأموال المجمدة على نسخ ثقافتهم وأن نأتي بها هنا"، مؤكدًا أنهم "جاهزون لكل علاقة إيجابية تدعم السلام وتدعم الأمن، ولا تتعارض مع مبادئنا وديننا وعقيدتنا وتقاليدنا الوطنية".

وأشار حقاني إلى أن "الأموال المجمدة حق للناس. ليس لها علاقة بالحكومة والسياسة. إنها حق الأمة، الأمة الفقيرة"، مضيفًا "لن نتنازل عن حقوق شعبنا. سنبذل قصارى جهدنا من أجل حق الناس، بنفس الطريقة التي فعلنا بها ذلك في العشرين عامًا الماضية. هذا هو حق الشعب. هذا ليس حق بايدن. هذا ليس حق حكومة الولايات المتحدة حتى تتمكن من الاستيلاء عليه أو تجميده".

وعند سؤاله عن الحرب مع أمريكا، قال حقاني إن "سياسة الإمارة الإسلامية هي أنها تريد علاقات دبلوماسية إيجابية مع العالم بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن طالبان جاهزة "لكل علاقة إيجابية تدعم السلام وتدعم الأمن، ولا تتعارض مع مبادئنا وديننا وعقيدتنا وتقاليدنا الوطنية".

وفيما يخص الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، قال حقاني إنه "إذا كان العالم يريد السلام والأمن، فيمكن تحقيق ذلك في يوم واحد، فهذا مفيد لهم ومفيد لنا أيضًا"، مؤكدًا أنه "من مصلحة الجميع أن يتحقق ذلك بشكل عاجل".