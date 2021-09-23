قال زعيم شبكة حقاني، أنس حقاني، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إنه "كان للإمارة الإسلامية اتفاق مع الأمريكيين في الدوحة. نحن جزء من تلك الاتفاقية، القائمة السوداء التي تم الالتزام بها هناك، والتي سيتم إلغاؤها، ويجب على الولايات المتحدة الوفاء بهذا الالتزام".

وأشار حقاني إلى وجود قسمين في الاتفاقية، "أحدهما كان القائمة السوداء الدولية والآخر كان القائمة السوداء لمكافآت الولايات المتحدة، مكتب التحقيقات الفدرالي. لقد قطع الأمريكيون وعودًا بشأن هاتين القائمتين".

وفيما يتعلق بعمل طالبان مع الولايات المتحدة في قضايا مكافحة الإرهاب، أكّد حقاني أنه "تم تحديد هذه المبادئ في اتفاق الدوحة"، مضيفًا أنه "لم تُمنح الولايات المتحدة الإذن بالمجيء إلى هنا للقيام بهذا العمل. يمكنها أن تتفاهم مع الإمارة الإسلامية في بعض القضايا في ضوء مبادئها".