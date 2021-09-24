قُتل رجل عصابة يُحاكم بتهمة القتل بعد إطلاق النار عليه في قاعة محكمة في نيودلهي، يعتقد أنهما من أعضاء العصابات المتنافسة.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة بينما كان أحد رجال العصابات المسجونين يمثل أمام المحكمة وأطلق مسلحان يرتديان زي المحامين النار، وفقا لشرطة دلهي.

ووفقًا لشبكة News 18 المتعاونة مع CNN، فقد تم إطلاق النار على جتندر غوغي، الذي سُجن العام الماضي بسبب تورطه في العديد من القضايا الجنائية، أثناء مثوله أمام محكمة روهيني، مجمع محاكم كبير، لجلسة استماع. وأعلن عن وفاته في المستشفى.

كما أفادت الشبكة أن غوغي اعتقل في أبريل/ نيسان لتورطه المزعوم في 19 جريمة قتل ومحاولة قتل.