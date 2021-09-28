مع سيطرة طالبان على عاصمة أفغانستان، كانت شقايق بيراشك تصوّر مقاتليهم من شرفة شقتها. كانت في طابق مرتفع وتنظر إلى وسط مدينة كابول، مع محاولة القوات الأمريكية وقوات الناتو بيأس إخلاء أناس مثلها.

شقايق أمريكية أفغانية عملت لصالح الحكومة الأفغانية، في مشروع ممول من الولايات المتحدة. ولدت بيراشك في أفغانستان وانتقلت إلى الولايات المتحدة في سن 13 عامًا. عادت إلى أفغانستان كشخص بالغ أمضت معظم السنوات الأربع الماضية في العمل مع المنظمات المحلية.

الآن، هي موجودة في دنفر بعد مشاركتها في واحدة من أكثر العمليات سرية في عملية الإخلاء بأكملها، والتي قال عنها مسؤول أمريكي لشبكة CNN إنها كانت تدار جزئيًا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.