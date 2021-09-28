في مواجهة مسلحة داخل مطعم شيبوتل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، أشهرت زبونة غاضبة مسدسًا في وجه موظفي المطعم مرتين خلال عملهم.

حدث كل ذلك عندما أخبر أمين الصندوق الزبائن أنه مضطر لإغلاق المطعم بسبب نقص في عدد الموظفين. أخبر أمين الصندوق الزبائن أنه يتعين عليهم طلب طعامهم عبر الإنترنت. تقول الشرطة إنه عند ذلك أخرجت المرأة المسدس من حقيبتها وقالت إنه إذا لم يعد شخص ما طعامها، فستكون هناك مشكلة. قام موظف بعمل طلب لطعام المرأة في محاولة لحملها على المغادرة. يُزعم أن المرأة عرضت المسدس مرة أخرى وقالت: “من الأفضل أن يعطيني شخص ما طعامي“. ثم أخذت المرأة وجبة الطعام وغادرت المتجر.