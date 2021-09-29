توب 5: تكليف أول امرأة عربية بتشكيل حكومة.. والسيسي يلتقي سوليفان

من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد لامرأة بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في تاريخ الدول العربية، إلى لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وازدهار "اقتصاد الأفيون" في أفغانستان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الرئيس التونسي يكلف امرأة بتشكيل الحكومة للمرة الأولى بالعالم العربي.. من هي نجلاء بودن؟

كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل مباحثات السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ضمن جولة للوفد الأمريكي بالمنطقة شملت أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



قرص دواء لعلاج فيروس كورونا..هل باتت العودة إلى الحياة الطبيعية قريبة؟

شعرت ميراندا كيلي، وهي مساعدة تمريض معتمدة وتبلغ من العمر 44 عامًا، بالخوف من عوارض "كوفيد-19" الشديدة التي أصابتها ومنها الضيق في التنفس، وذلك خلال اليوم الأول من صدور نتيجة فحصها الإيجابية. وهذه العوارض كانت كفيلة بإرسالها إلى الطوارئ، وخصوصًا أنها تعاني من ارتفاع بضغط الدم، والسكري.



ازدهار اقتصاد الأفيون في أفغانستان

عندما تتغير المناظر الطبيعية بألوان الكاكي في أفغانستان بمزيج من اللون الوردي والأبيض والأرجواني كل ربيع، يبتهج المزارعون. محصولهم النقدي من الخشخاش جاهز للحصاد.



يخت نووي ضخم مصمم لإنقاذ العالم.. ماذا يُوجد داخله؟

شهدت اليخوت الكبيرة التجارية إقبالًا كبيرًا من قبل الأثرياء خلال جائحة فيروس "كورونا"، ذلك أنهم كانوا يتوقون بشدة إلى الخصوصية والتباعد الاجتماعي في أفخم أشكاله وأكثرها حصرية.