قالت الشرطة الإيطالية، في بيان صحفي، إن عملية ضخمة للشرطة وقعت صباح الجمعة في معقل ماتيو ميسينا دينارو، أحد أكثر زعماء المافيا المطلوبين الهارب منذ عام 1993.

أمرت دائرة الشرطة المناهضة للمافيا في باليرمو عاصمة صقلية بعشرين عملية تفتيش ضد أشخاص يعتبرون مقربين من الزعيم الهارب، وشارك في العملية التي بدأت في صباح الجمعة أكثر من 150 من ضباط الشرطة وفرق الجريمة الخاصة وطائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب المدربة.

يعتبر ميسينا دينارو آخر زعماء المافيا الصقلية، وفي عام 2011 صنفته مجلة فوربس ضمن أكثر المطلوبين الهاربين في العالم، وتركز البحث في منطقة الساحل الغربي لصقلية، حيث ينحدر منها زعيم المافيا.

حُكم على ميسينا دينارو بالسجن المؤبد لكونه من بين منظمي التفجيرات في ميلانو وفلورنسا وروما عام 1993، التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وهو متهم أيضًا بالتورط في العديد من جرائم القتل البارزة في البلاد.