أعلنت حركة طالبان أنها قتلت ما لا يقل عن 9 أعضاء من تنظيم "داعش – خراسان"، واعتقلت 5 آخرين، في عمليتين استهدفتا أوكار التنظيم في محافظة باروان بوسط أفغانستان، فيما أُصيب 25 عنصرًا من طالبان.

وقال قائد شرطة طالبان في محافظة باروان، مولوي عبد القادر حقاني، إن العملية الأولى وقعت في منطقة حوفيان في شاريكار حيث قُتل واٌعتقل عدد من عناصر "داعش".

وأضاف أن عملية ثانية وقعت في الحي الأمني الرابع بالعاصمة شاريكار، حيث كانت تسعى عناصر طالبان إلى اعتقال المسؤولين عن وضع العبوة الناسفة، ثم فجّر مسلحو "داعش" سيارة مليئة بالمتفجرات مما أدى إلى إصابة 25 من عناصر طالبان وقتل 9 من مسلحي "داعش" بينهم نساء وأطفال.

وقال شهود عيان لصحفي محلي إن نساءً وأطفالًا قتلوا في الحادث وكانت هناك ملابس نسائية ونعال للأطفال في المنزل المتضرر.

ومن غير الواضح ما إذا كانوا ينتمون إلى "داعش"، لكن حقاني أقر بوجود ضحايا من النساء والأطفال.

لا يمكن لـCNN التأكيد بشكل مستقل من أنها تُظهر آثار الغارات أو الهجمات.