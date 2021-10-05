تعذيب واعتداءات جنسية.. مسؤول أمن صيني سابق يكشف ما أمروا بفعله في سجون الأويغور

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صعق للأعضاء التناسلية واغتصاب.. مسؤول أمن صيني سابق يكشف خبايا سجون الأويغور في شينجيانغ

لقرابة 3 سنوات ، كانت CNN تحقق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والنظام الحديث لمعسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الصينية.

تنفي الصين اتهامات من وزارة الخارجية الأمريكية بأن بكين احتجزت ما يصل إلى مليوني شخص من الأويغور وأفراد من أقليات أخرى في معسكرات الاعتقال.

لأول مرة، أجرت CNN مقابلة مع عضو سابق في قوات الأمن الصينية، والذي قال إنه تلقى أوامر باعتقال وتعذيب معتقلي الأويغور بشكل روتيني.

ينقل مراسل CNN، إيفان واتسون، هذه المشاعر المزعجة، ونريد تحذير المشاهدين أن الفيديو يتضمن وصفًا قد يعتبره البعض مزعجًا للعنف والاعتداء الجنسي.