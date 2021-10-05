لقرابة 3 سنوات ، كانت CNN تحقق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والنظام الحديث لمعسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الصينية.

تنفي الصين اتهامات من وزارة الخارجية الأمريكية بأن بكين احتجزت ما يصل إلى مليوني شخص من الأويغور وأفراد من أقليات أخرى في معسكرات الاعتقال.

لأول مرة، أجرت CNN مقابلة مع عضو سابق في قوات الأمن الصينية، والذي قال إنه تلقى أوامر باعتقال وتعذيب معتقلي الأويغور بشكل روتيني.

ينقل مراسل CNN، إيفان واتسون، هذه المشاعر المزعجة، ونريد تحذير المشاهدين أن الفيديو يتضمن وصفًا قد يعتبره البعض مزعجًا للعنف والاعتداء الجنسي.