أعرب الفاتيكان عن أسفه إزاء التقرير الصادم الذي أفاد بأن رجال الدين الكاثوليك في فرنسا اعتدوا جنسياً على 216 ألف قاصر منذ عام 1950، ويرتفع عدد القاصرين الذين تعرضوا للإساءة إلى ما يقدر بنحو 330 ألفًا عند تضمين ضحايا أشخاص ليسوا رجال دين ولكن لديهم روابط أخرى بالكنيسة، مثل المدارس الكاثوليكية وبرامج الشباب. وأعد التقرير لجنة تحقيق مستقلة بطلب من مسؤولي الكنيسة.

قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، الثلاثاء، إن “أفكار البابا فرانسيس تتجه إلى الضحايا بحزن شديد وإلى مشاعرهم الجريحة“، وهو ممتن “للشجاعة التي أظهرها الضحايا في التنديد بالانتهاكات. وفي تقرير جون ألين مراسل CNN من روما المزيد من التفاصيل.