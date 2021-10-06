شهدت أحدث الجهود المبذولة لمحاولة إصلاح العلاقات بين واشنطن وباريس لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء.

وتُركت فرنسا غاضبة بعد انسحاب أستراليا من عقد لشراء غواصات فرنسية بقيمة 66 مليار دولار، إثر الانضمام إلى وحدة دفاعية ثلاثية جديدة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

الاستياء من تجاهل الصفقة كان واضحًا عندما قال صحفي لبلينكن إن فرنسا توقعت ما هو أفضل منه ومن إدارة بايدن.

ورد وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية بالقول "كان يجب أن نقوم بعمل أفضل فيما يتعلق بالتواصل. هذا ما قاله الرئيس بايدن والرئيس ماكرون عندما تحدثا قبل بضعة أسابيع". وأضاف بلينكن أنه "نميل في بعض الأحيان إلى اعتبار بعض العلاقات من المسلّمات، مثل تلك التي هي بأهمية وعمق علاقة فرنسا مع الولايات المتحدة".