من استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل يونايتد، و"مسافة جيدة" قطعتها المفاوضات بين السعودية وإيران، ووقف نظام التجسس "بيغاسوس" عن الإمارات، مرورًا بتحقيق لـCNN يكشف دور طيران إثيوبيا في نقل الأسلحة خلال صراع تيغراي، وصولا إلى محاكمة حارس نازي عمره 100 عام في ألمانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السعودية: صندوق الاستثمارات يعلن استحواذه على 100% من نادي نيوكاسل يونايتد

أعلن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

وزير خارجية إيران: قطعنا "مسافة جيدة" حتى الآن في المفاوضات مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، إن بلاده قطعت "مسافة جيدة" في المباحثات الجارية مع المملكة العربية السعودية.

هل أوقف نظام التجسس "بيغاسوس" عن الإمارات؟.. الشركة المصنعة ترد لـCNN

أكدت مجموعة NSO الإسرائيلية المصنعة لنظام التجسس "بيغاسوس" وقف عمل النظام لدى حكومة الإمارات بعد التفاعل الذي أثارته ادعاءات قرصنة هاتف الأميرة هيا بنت الحسين.

تحقيق استقصائي لـCNN يكشف دور طيران إثيوبيا في نقل الأسلحة خلال صراع تيغراي

الخطوط الجوية الأثيوبية المملوكة للدولة هي الناقل الرئيسي في أفريقيا للركاب وحركة الشحن. ولكن بين الشحنات العادية، يوجد دليل على شحنات مشؤومة. يمكن لـCNN الكشف، استنادًا على أدلة وروايات شهود عيان، أن الخطوط الجوية الإثيوبية كانت تنقل الأسلحة بين إثيوبيا وإريتريا منذ بداية الحرب في إثيوبيا، والتي قُتل فيها الآلاف. بحسب خبراء طيران، فإن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا لقانون الطيران.

شاهد لحظة وصول حارس نازي عمره 100 عام الى قاعة محاكمته في ألمانيا

بدأت في ألمانيا الخميس محاكمة رجل يبلغ من العمر 100 عام بتهمة ارتكاب جرائم نازية، ويوزف شوتز كان حارسًا في وحدة "توتنكوبف" (رأس الموت) التابعة للذراع العسكرية (فافن اس اس).