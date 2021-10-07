من استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل يونايتد، و"مسافة جيدة" قطعتها المفاوضات بين السعودية وإيران، ووقف نظام التجسس "بيغاسوس" عن الإمارات، مرورًا بتحقيق لـCNN يكشف دور طيران إثيوبيا في نقل الأسلحة خلال صراع تيغراي، وصولا إلى محاكمة حارس نازي عمره 100 عام في ألمانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
الخطوط الجوية الأثيوبية المملوكة للدولة هي الناقل الرئيسي في أفريقيا للركاب وحركة الشحن. ولكن بين الشحنات العادية، يوجد دليل على شحنات مشؤومة. يمكن لـCNN الكشف، استنادًا على أدلة وروايات شهود عيان، أن الخطوط الجوية الإثيوبية كانت تنقل الأسلحة بين إثيوبيا وإريتريا منذ بداية الحرب في إثيوبيا، والتي قُتل فيها الآلاف. بحسب خبراء طيران، فإن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا لقانون الطيران.