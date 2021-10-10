تدفقت الحمم البركانية عبر حديقة صناعية في جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري بإسبانيا. وتُظهر اللقطات الجانب الشمالي من البركان ينهار، وفقًا لمعهد جزر الكناري للبراكين.

قال المعهد الإسباني للجيولوجيا والتعدين يوم الأحد إن الكتل البركانية المنصهرة المتدفقة على جانب بركان كومبر فيجا كانت بحجم مبان من 3 طوابق.

بينما هزت سلسلة من الهزات الأرض يوم الأحد، بعد 3 أسابيع من الانفجار البركاني.

وقال المعهد الجيولوجي الوطني الإسباني إن 21 حركة زلزالية يوم الأحد حدثت وكان أكبرها 3.8 هزت الأرض في قرى مازو وفوينكالينتي وإل باسو.