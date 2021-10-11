توب 5: السعودية تطلق "استراتيجية الاستثمار".. والعراق يعتقل نائب البغدادي

من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"، وإعلان العراق عن اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الراحل أبوبكر البغدادي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" التي تهدف إلى ضخ قرابة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى عام 2030 ما يساهم في تطوير اقتصادها ليصبح بين الأكبر عالميا ضمن رؤية 2030.

قدم رجل أسود مصاب بشلل نصفي، يدعى كليفورد أوينزبي، شكوى إلى الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، بعد أن أظهر مقطع فيديو ضباط شرطة وهم يسحبونه من سيارته من شعره وذراعيه أثناء توقيف مروري في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، حيث قالوا إنهم اشتبهوا في حيازته للمخدرات لكن لم يعثروا سوى على مبلغ مالي.

أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، عن تمكن الأجهزة الاستخباراتية في بلاده من إلقاء القبض على سامي جاسم القيادي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

اعتقل عملاء سريّون مهندسًا نوويًا أمريكيًا وزوجته في عملية مداهمة أكثر غرابة من الخيال. وتم اتهام الزوجان من ماريلاند بمحاولة بيع أسرار غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى بلد أجنبي.

الجناح المغربي في إكسبو2020 دبي عبارة عن قرية ترابية عمودية مذهلة. ويوفر المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 34.15 مترًا، واحدة من أفضل الإطلالات على إكسبو. ويتكون من 22 كتلة مستطيلة الشكل. ومن خلال تصميم المهندس المعماري طارق ولالو، ستتمكن من استكشاف روائع البلاد على منحدر يحاكي شوارع المدن المغربية العتيقة.