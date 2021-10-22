حادث مأساوي في موقع تصوير الفيلم الغربي "Rust"، في نيو مكسيكو. إليكم ما نعرفه في هذا الوقت.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة سانتا في، تلقوا اتصالًا قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل بالتوقيت المحلي للتوجه إلى موقع التصوير في مزرعة بونانزا كريك، إثر تلقي الشرطة بلاغًا بإطلاق نار في الموقع.

أصيب شخصان عندما أطلق الممثل والمنتج أليك بالدوين مقذوفًا من سلاح خُلبي، ما أسفر عن مقتل هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا. علمنا، وفقًا لمكتب العمدة، أنه تم نقلها جوًا بواسطة مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أعلنت وفاتها.

كما نقل المخرج جويل سوزا، ذو الـ48 عامًا، في سيارة إسعاف إلى مستشفى بالمنطقة، ولا نعرف حالته في هذا الوقت. نعلم أن التحقيق لا يزال مفتوحًا ونشطًا، ونعلم أن السلطات تواصل مقابلة الأشخاص والشهود الذين كانوا هناك في موقع التصوير، لمعرفة ما حدث هناك بالضبط، دون توجيه اتهامات.

صدر بيان عن الشركة المنتجة للفيلم، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أنها تقول جزئيًا "إن الممثلين والطاقم بالكامل قد تأثروا تمامًا بسبب مأساة اليوم، ونرسل أعمق تعازينا إلى أسرة وأحباء هيلينا"

يمضي البيان ليقول "إن الإنتاج قد توقف إلى أجل غير مسمى" في الوقت الحالي، بينما يقدمون المشورة للأشخاص الذين كانوا يعملون ضمن هذا الفيلم مع محاولتهم المضي قدمًا.